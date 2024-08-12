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18:21, 12 августа 2024Культура

Народный артист России раскритиковал Олимпиаду в Париже

Актер Сергей Никоненко раскритиковал Олимпийские игры в Париже

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Президент Гильдии актеров кино и народный артист России Сергей Никоненко жестко раскритиковал Олимпиаду-2024. Интервью с ним публикует издание «Абзац».

По словам артиста, Олимпийские игры, прошедшие в Париже, не имеют никакого отношения к спорту.

«Когда мужик избивает женщину на ринге, а за это дают олимпийское золото, это для меня катастрофа. Когда я об этом узнал, подумал об организаторах: какие же сволочи! Это не имеет никакого отношения к спорту! Пропади она пропадом, эта Олимпиада» — заявил Никоненко.

Ранее с критикой Игр во Франции выступил российский артист Лев Лещенко.

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      Андрей Шеньшаков
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