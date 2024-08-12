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14:35, 12 августа 2024Забота о себе

Назван способ справиться со стрессом из-за тревожных новостей

Психолог Слободчиков: в ситуации стресса нужно ограничить информационный поток

Фото: Unsplash

В ситуации стресса, возникающего из-за тревожных новостей, нельзя впадать в панику, говорит доктор психологических наук, семейный психолог Илья Слободчиков. Способ справиться со стрессом он назвал в беседе с aif.ru.

Он отметил, что человек не может изменить ход событий, о которых он читает в новостях, но может помогать близким: поддерживать, успокаивать окружающих. «Узнайте, какую волонтерскую помощь вы можете оказать пострадавшим. В ситуации стресса действие всегда лучше бездействия», — сказал специалист.

Также психолог призвал ограничить информационный поток, поскольку нельзя гарантировать отсутствие в нем дезинформации. Слободчиков посоветовал выбрать один-два заслуживающих доверие официальных канала и читать их, но не через каждые 5-10 минут. Частными мнениями блогеров специалист порекомендовал пренебречь.

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Если кто-то из близких или знакомых попал в беду, Слободчиков призвал не стесняться сопереживать и сочувствовать, не мешая свободному выходу честных эмоций: и слез, и оцепенения, и раздражения. «Старайтесь помочь своим близким и знакомым справиться с тревогой. Но при этом сохранять максимально холодную голову, что бы там внутри ни происходило», — заключил психолог.

Ранее психиатр и специалист по аддикциям Максим Титков рассказал о скрытых опасностях расслабления с помощью бокала вина. Прежде всего, по словам Титкова, из-за этой привычки страдает печень, так как именно она отвечает за переработку 95 процентов потребляемого алкоголя.

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      Александра Лисица
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