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09:00, 12 августа 2024Россия

Оценена вероятность мобилизации из-за боев в Курской области

Картаполов: необходимости в мобилизации из-за событий в Курской области нет

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Потребности в проведении в России новой мобилизации из-за событий в Курской области нет. Об этом заявил глава оборонного комитета Госдумы Андрей Картаполов сообщил Telegram-каналу Shot.

Политик подчеркнул, что российских бойцов на указанном участке хватает для ведения боевых действий.

6 августа украинские подразделения перешли государственную границу России в Курской области. После этого Минобороны сообщило о боях в приграничных районах. Глава Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов пообещал разгромить вторгшегося на российскую территорию противника.

Ранее на вопрос о возможности объявления новой мобилизации ответил коллега Картаполова по оборонному комитету Госдумы депутат Виктор Заварзин. Он заявил, что такой вопрос на повестке не стоит и напомнил, что в зоне проведения специальной военной операции на стороне России сражаются около 700 тысяч человек.

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      Алан Босиков
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