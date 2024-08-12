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12:45, 12 августа 2024Силовые структуры

Полиция перешла на усиленный режим службы в Курской области

В Курской области полицейские несут службу в усиленном режиме

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Курской области полиция переведена на усиленный режим службы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД России.

В регионе установлены дополнительные посты полиции для поддержания правопорядка, пресекаются случаи распространения фейковой информации. Правоохранительные органы работают с эвакуированными гражданами, регистрируя их в пунктах временного размещения.

С 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях ввели режим контртеррористической операции в связи с попытками Вооруженных сил Украины атаковать пограничные регионы страны.

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      Любовь Ширижик
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