Появились новые подробности о сбившем насмерть россиянина на ретровелосипеде грузовике

Сбивший насмерть мужчину на ретровелосипеде в Волгограде грузовик был военным

Грузовик, который насмерть сбил мужчину на ретровелосипеде в центре Волгограда на глазах у его детей, был военным. Такие новые подробности появились у Baza. Момент аварии попал на видео и был опубликован в Telegram-канале издания.

На опубликованном ролике видно, как россиянин слезает с «пенни-фартинга» (велосипеда с большим колесом) и вместе с детьми движется по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора. По крайней левой полосе в то же время мчится военный грузовик, водитель которого буквально таранит мужчину. Фура после ДТП скрывается.

По данным Baza, под колесами грузовика оказался реставратор Сергей Типайлов. Спасти его не удалось. Позже этот военный грузовик врезался в УАЗ и вновь покинул место аварии.

39-летнего водителя фуры удалось задержать, в отношении него было возбуждено уголовное дело.

До этого очевидцы аварии в центре Волгограда рассказали, что в момент случившегося велосипедист был с детьми.

Еще раньше в Волгоградской области при столкновении автобуса и грузовика на федеральной трассе Р-22 «Каспий» пострадали более 15 человек.