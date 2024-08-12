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23:03, 12 августа 2024Россия

Пушков назвал Европу первой жертвой глобализации

Сенатор Пушков заявил, что Европа стала первой жертвой глобализации
СюжетРоссия и НАТО:
Алексей Пушков

Алексей Пушков. Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Глава комиссии Совета Федерации по информполитике Алексей Пушков назвал Европу первой жертвой глобализации. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«В последние 10-15 лет глобализация превратилась не столько в средство европеизации мира, как это было еще в 19-м веке и в первой половине 20-го, сколько в средство его американизации», — заявил он. По его мнению, Европа давно уже является для Соединенных Штатов не партнером, а «подручным, верно следующим за патроном и подносящим ему патроны».

Сенатор подчеркнул, что Европа становится похожа на США «с точки зрения и нравов, и информации, и массовой культуры». Он добавил, что Соединенные Штаты при этом сохраняют свой «имиджевый суверенитет».

Ранее сообщалось, что НАТО и США решили изменить свой подход в отношениях с Россией. По данным InfoBRICS, Североатлантический альянс намерен разработать новую стратегию для борьбы с Россией.

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      Марина Совина
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