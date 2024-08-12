Путин собрал совещание по ситуации в Курской области

Президент России Владимир Путин начал проводить совещание по ситуации в Курской области. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля, пишет ТАСС.
В ходе мероприятия глава государства поручил гражданским ведомствам обеспечить силовые структуры в Курской области всем необходимым в сфере транспорта, медицины, финансов.
По мнению Путина, Украина атакой на Курскую область пыталась улучшить свои позиции на будущих переговорах. Ситуация в регионе показывает, почему Киев отказался от мирных инициатив Москвы, разъяснил президент.
До этого Минобороны России сообщило, что в районе поселка Каучук в Курской области была попытка прорыва Вооруженных сил Украины на бронетехнике.
В ведомстве разъяснили, что российские военные отразили семь атак штурмовых групп противника около Мартыновки, Борки и Коренево.