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14:30, 12 августа 2024Бывший СССР

Рогов сообщил об уничтожении крупных складов ВСУ в Запорожской области

Рогов: три крупных склада ВСУ уничтожены под Ореховым в Запорожской области

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

В подконтрольной Киеву части Запорожской области российские военные уничтожили три крупных склада Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом РИА Новости сообщил сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

«На ореховском направлении, в районе Орехова и пригорода, уничтожено три крупных склада ВСУ с боеприпасами», — рассказал Рогов.

По его словам, поражение складов ВСУ повлияло на обеспечение снарядами украинской артиллерии. Сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов также отметил, что на запорожском направлении инициатива полностью находится в руках российских военных.

Ранее стало известно о заходе Вооруженных сил (ВС) России в Торецк. По информации Telegram-канала «Военное дело», российские солдаты продвигаются вдоль многоэтажных домов на улицах Лесная и 91-й дивизии.

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      Екатерина Грищенко
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