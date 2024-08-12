69-я параллель
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11:11, 12 августа 202469-я параллель

Россиянин встретил краснокнижных дельфинов по пути с Северного полюса и снял их на видео

В России путешественник встретил беломордых дельфинов по пути с Северного полюса

Россиянин Вадим Махоров встретил краснокнижных беломордых дельфинов, когда возвращался с Северного полюса, и снял их на видео. Его он опубликовал в Telegram-канале.

На кадрах видно, как стая редких дельфинов плещется в море. По словам путешественника, млекопитающих удалось встретить в Баренцевом море на пути в Мурманск. «Такую погоду с таким светом в море я еще не встречал. Отличное завершение путешествия», — написал он.

Беломордый дельфин занесен в Красную книгу и относится к редкому, малоизученному виду. Млекопитающие могут находиться в сплоченных стаях и передвигаться близ горбатых китов и финвалов. Животные находятся под угрозой исчезновения из-за их истребления рыбаками и вредных промышленных отходов, выбрасываемых в моря людьми.

Ранее жители села Териберка Мурманской области заметили атлантических дельфинов в водах неподалеку от береговой черты. На кадрах дельфины сопровождают катер с находящимися на нем людьми.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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