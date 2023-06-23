69-я параллель
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12:59, 23 июня 202369-я параллель

Играющих в северных водах у берегов российского региона дельфинов сняли на видео

Приплывших к берегам Мурманской области дельфинов сняли на видео

Жители села Териберка Мурманской области заметили атлантических дельфинов в водах неподалеку от береговой черты. Видеозапись встречи с морскими животными опубликовало сообщество «Мурманск» в соцсети «ВКонтакте».

На кадрах дельфины сопровождают катер с находящимися на нем людьми. Животные играют в воде, вплотную подплывая к судну и весело выныривая. При этом они демонстрируют наблюдателям спинные плавники.

Предположительно, на видео запечатлены атлантические белобокие дельфины. Этот вид дельфинов обитает в северных водах Атлантики. По информации из открытых источников, животные отличаются игривым нравом и нередко приближаются к морским судам.

Ранее на севере Красноярского края сняли на видео скачущих по отвесной скале снежных баранов. Красноярская популяция этого вида парнокопытных более чем на тысячу километров отстоит от основного ареала обитания и распространена на плато Путорана.

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    Алан Босиков
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