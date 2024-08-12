Россиянка представилась медработником и напала на пенсионерку ради 50 тысяч рублей

На Алтае задержали лжемедика за попытку задушить пенсионерку ради 50 тыс. рублей

В Барнауле сотрудники правоохранительных органов задержали лжемедика, которая пыталась задушить 95-летнюю пенсионерку ради 50 тысяч рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ГУ МВД России по Алтайскому краю.

По данным ведомства, накануне утром женщина постучалась в дверь к пожилой россиянке и, представившись медицинским работником, зашла в квартиру под видом проведения медосмотра. Уложив пенсионерку на кровать, злоумышленница начала осматривать «пациентку», а затем резко приложила подушку к ее лицу и попыталась задушить. Потерпевшая сделала вид, что потеряла сознание, и подождала, пока нападавшая обыщет ее жилище и уйдет.

Обнаружив пропажу 50 тысяч рублей из кошелька, пенсионерка отправилась к соседке, чтобы сообщить о случившемся. Вскоре лжемедика задержали — ей оказалась 44-летняя жительница Томска, находившаяся в федеральном розыске. Выяснилось, что незадолго до нападения она познакомилась с родственницей потерпевшей, которая рассказала ей о состоянии здоровья и благополучии пожилой женщины.

В отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 162 УК РФ («Разбой»). В настоящее время она находится в СИЗО.

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