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11:53, 12 августа 2024Путешествия

Сотни россиян оказались заблокированы на островах из-за бушующего моря

Туристы оказались заблокированы на островах Владивостока из-за бушующего моря

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Сотни туристов оказались заблокированы на островах Попова и Рейнеке во Владивостоке из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом пишет Deita.ru.

По данным агентства, россияне не смогли выбраться оттуда из-за бушующего моря и отмененных рейсов катамарана «Москва». Отмечается, что сначала отмена произошла в воскресенье, 11 августа, а затем и в понедельник, 12 августа.

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«В воскресенье туристы дожидались только баржи, которая перевозит автомобили, но уехать смогли не все», — говорится в сообщении. Таким образом, чтобы покинуть остров удалось всем отдыхающим, был назначен дополнительный рейс на 16 часов (9:00 по московскому времени) 12 августа.

Ранее российские туристы оказались заблокированы в Анапе из-за высоких цен на билеты. Из-за сложившейся ситуации отдыхающие не могут вернуться домой. В августе доступны только дорогие стыковочные рейсы. Стоимость поездки достигает свыше 70 тысяч рублей с человека.

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      Фариза Бацазова
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