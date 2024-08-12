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20:21, 12 августа 2024Моя страна

Стала известна судьба спасенных от контрабандистов львов и тигров в России

Семья тигров и две львицы после спасения от контрабандистов обрели новый дом

Фото: Chris Rhoads / Unsplash

Львы и тигры, спасенные от контрабандистов, уже больше года живут в астраханском зоопарке «Баба Фрося». Об этом сообщает издание «Арбуз».

Животных пытались нелегально вывезти в Казахстан. Их конфисковали и отправили на передержку в зоопарк, но затем Федеральная служба по надзору в сфере природопользования приняла решение оставить животных в «Бабе Фросе».

Теперь жители города могут наблюдать за редкими кошками, подросшими за год. У них появился новый просторный вольер под открытым небом. Хищники живут все вместе и, как отмечает издание, дружно.

Ранее сообщалось, что спасенный в России амурский тигренок Синдбад нашел новый дом. Животное, которому помогли выжить в Хабаровском крае, подарили Минскому зоопарку.

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      Варвара Кошечкина
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