Стала известна судьба спасенных от контрабандистов львов и тигров в России

Семья тигров и две львицы после спасения от контрабандистов обрели новый дом

Львы и тигры, спасенные от контрабандистов, уже больше года живут в астраханском зоопарке «Баба Фрося». Об этом сообщает издание «Арбуз».

Животных пытались нелегально вывезти в Казахстан. Их конфисковали и отправили на передержку в зоопарк, но затем Федеральная служба по надзору в сфере природопользования приняла решение оставить животных в «Бабе Фросе».

Теперь жители города могут наблюдать за редкими кошками, подросшими за год. У них появился новый просторный вольер под открытым небом. Хищники живут все вместе и, как отмечает издание, дружно.

Ранее сообщалось, что спасенный в России амурский тигренок Синдбад нашел новый дом. Животное, которому помогли выжить в Хабаровском крае, подарили Минскому зоопарку.