Стало известно о контроле ВС России над одним из районов Курской области

Курские власти заявили, что ВС России держат контроль над Беловским районом

Вооруженные силы (ВС) России держат контроль над Беловским районом Курской области. Об этом заявил врио заместителя председателя правительства региона Евгений Лобов в эфире «Соловьев Live».

По его словам, районный центр не занят. При этом на окраинах и на границе с Суджанским районом присутствуют диверсионные группы.

«Повторюсь. Что касается Беловского района, то его контролируют войска наших вооруженных сил», — сказал он.

С пятницы, 9 августа, в Белгородской, Брянской и Курской областях действует режим контртеррористической операции. 11 августа ВСУ пытались прорваться на территорию Беловского района. Противник предпринял попытку атаки на населенные пункты Озерки и Ивановское.