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20:54, 12 августа 2024Россия

Стало известно о контроле ВС России над одним из районов Курской области

Курские власти заявили, что ВС России держат контроль над Беловским районом

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России держат контроль над Беловским районом Курской области. Об этом заявил врио заместителя председателя правительства региона Евгений Лобов в эфире «Соловьев Live».

По его словам, районный центр не занят. При этом на окраинах и на границе с Суджанским районом присутствуют диверсионные группы.

«Повторюсь. Что касается Беловского района, то его контролируют войска наших вооруженных сил», — сказал он.

С пятницы, 9 августа, в Белгородской, Брянской и Курской областях действует режим контртеррористической операции. 11 августа ВСУ пытались прорваться на территорию Беловского района. Противник предпринял попытку атаки на населенные пункты Озерки и Ивановское.

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      Никита Абрамов
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