Стало известно об угрозе тюремного срока солисту BTS

Солист BTS Шуга может попасть в тюрьму за езду на самокате в нетревом виде

Участник южнокорейской кей-поп-группы BTS Шуга (Suga; настоящее имя — Мин Юнги) может попасть в тюрьму за езду на электросамокате в нетрезвом виде. Об этом пишет Hindustan Times.

Отмечается, что против исполнителя могут возбудить уголовное дело из-за размеров самоката. Так, транспортное средство, на котором передвигался артист, не попадает под категорию персональных средств передвижения (с максимальной скоростью 25 км/ч и весом менее 30 кг), из-за чего ему грозят потенциальные обвинения, аналогичные тем, которые предъявляются за вождение автомобиля в нетрезвом виде.

В соответствии с корейским законом о дорожном движении, участник BTS может быть заключен под стражу на срок до двух лет или получить штраф в размере от 5 (около 319 тысяч рублей) до 10 миллионов вон (около 638 тысяч рублей). «После завершения расследования полиция оценит серьезность ущерба, нанесенного нетрезвым водителем, пройденное расстояние, конкретные обстоятельства инцидента и наличие у лица криминальной истории», — заявили в пресс-службе правоохранительных органов.

Ранее стало известно, что вокалист BTS Джин (настоящее имя — Ким Сокчин) понесет факел на Олимпиаде-2024 в Париже.