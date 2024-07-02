Вокалист BTS понесет олимпийский факел

Yonhap: вокалист BTS Джин понесет олимпийский факел в Париже

Вокалист южнокорейской кей-поп-группы BTS Джин (настоящее имя — Ким Сокчин) понесет факел на Олимпиаде-2024 в Париже. Об этом сообщает Yonhap.

По словам источника из музыкальной индустрии, в ближайшее время исполнитель должен отправиться во Францию, чтобы принять участие в эстафете олимпийского огня. Точное место и график его участия не разглашаются.

Отмечается, что певец завершил обязательную военную службу в прошлом месяце, став первым участником BTS, сделавшим это.

В 2023 году сообщалось, что другой вокалист группы V (настоящее имя — Ким Тэхен) решил служить в спецназе. Отмечалось, что певец присоединится к подразделению специального назначения столичной обороны.