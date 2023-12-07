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15:58, 7 декабря 2023Культура

Вокалист BTS заявил о решении служить в спецназе

Вокалист BTS Ким Тэхен заявил о решении служить в спецназе

Фото: The Chosunilbo JNS / Imazins via Getty Images

Вокалист южнокорейской кей-поп-группы BTS V (настоящее имя — Ким Тэхен) решил служить в спецназе. Об этом пишет Koreaboo.

Отмечается, что певец присоединится к подразделению специального назначения столичной обороны. Исполнитель поблагодарил поклонников и призвал их не волноваться. Отмечается, что фанаты высказывали обеспокоенность из-за страха высоты у вокалиста. «Я вернусь здоровым и не пострадаю. Я бросаю вызов самому себе», — заявил он.

Ранее сообщалось, что оставшиеся четверо участников BTS начнут службу в армии Южной Кореи до конца года. Отмечалось, что RM (настоящее имя — Ким Намджун), Чимин (настоящее имя — Пак Чимин), V и Чонгук (настоящее имя — Чон Чонгук) приступят к обязательной военной службе, которая продлится до июня 2025 года, в следующем месяце.

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      Варвара Кошечкина
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