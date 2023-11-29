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14:38, 29 ноября 2023Культура

Оставшиеся участники BTS уйдут служить в армию до конца года

Оставшиеся участники BTS уйдут служить в армию Южной Кореи до конца 2023 года

Фото: Amy Sussman / Getty Images

Оставшиеся четверо участников кей-поп-группы BTS начнут службу в армии Южной Кореи до конца года. Об этом сообщает агентство «Ренхап».

По данным источников в музыкальной индустрии, RM (настоящее имя — Ким Намджун), Чимин (настоящее имя — Пак Чимин), V (настоящее имя — Ким Тэхен) и Чонгук (настоящее имя — Чон Чонгук) начнут обязательную военную службу, которая продлится до июня 2025 года, в следующем месяце.

Отмечается, что трое других участников коллектива уже служат в армии.

Ранее сообщалось, что акции южнокорейских продюсерских агентств музыки в жанре кей-поп упали из-за расследования в отношении певца Квон Джи Ена, известного под псевдонимом G-Dragon, из группы BigBang.

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      Варвара Кошечкина
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