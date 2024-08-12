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12:22, 12 августа 2024Из жизни

Столетняя женщина раскрыла секрет долголетия

Долгожительница из США посоветовала не напрягаться, чтобы дожить до 100 лет

Фото: Marijan Murat / DPA / Globallookpress.com

Женщина из американского штата Техас отметила столетний юбилей и рассказала, как ей удалось дожить до такого возраста. Об этом сообщает WCSC-TV.

На день рождения Женевьевы Нахеры собрались ее друзья и четыре поколения родственников. Долгожительница, которой исполнилось 100 лет, праздновала юбилей в тиаре и жемчужных бусах.

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Женщина охотно раскрыла секрет своего долголетия. По ее словам, нужно не напрягаться и доверить свою судьбу Богу. «И не спите днем, — посоветовала она. — А ем я все подряд и пью все что угодно. Дайте мне пиво хоть сейчас, и я его выпью!»

Ранее 108-летняя жительница США поделилась необычными секретами долголетия. Одним из них является флирт с определенным типом мужчин.

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      Олег Парамонов
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