Столетняя женщина раскрыла секрет долголетия

Женщина из американского штата Техас отметила столетний юбилей и рассказала, как ей удалось дожить до такого возраста. Об этом сообщает WCSC-TV.
На день рождения Женевьевы Нахеры собрались ее друзья и четыре поколения родственников. Долгожительница, которой исполнилось 100 лет, праздновала юбилей в тиаре и жемчужных бусах.
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