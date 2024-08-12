Турист проглотил пакеты с белым порошком и был найден бездыханным в Греции

Турист из Сербии проглотил пакеты с белым порошком на отдыхе в Греции и не выжил

Турист из Сербии проглотил пакеты с белым порошком во время отдыха на греческом острове Корфу и не выжил. Подробностями истории поделилось местное издание Greek City Times.

Уточняется, что 44-летнего мужчину нашли бездыханным 7 августа. Полицейский Иоаннис Айватидис сообщил, что у него в желудке нашли пять пластиковых пакетов с белым порошком общим весом 83 грамма. Некоторые из них не были полностью запечатаны и расширились в желудке мужчины. Это привело к закупорке кишечника и попаданию желудочного сока в легкие.

По данным издания, расследованием инцидента занялась группа по борьбе с наркотиками.

В конце июля британского туриста нашли бездыханным в отеле испанского Бенидорма при загадочных обстоятельствах. Друзья обнаружили молодого человека лежащим на полу номера без сознания.

