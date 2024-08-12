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10:38, 12 августа 2024Из жизни

Учитель спас 15-летнюю девушку от насильника

В США школьный учитель спас 15-летнюю девушку, на которую напал насильник

Кадр: WCAX

В США школьный учитель пришел на помощь незнакомой девушке и спас от напавшего на нее насильника. Об этом сообщает WCAX-TV.

Инцидент произошел в городе Хьюстон, штат Техас. Около полуночи учитель Дэвид Гарза услышал крики и выглянул из окна квартиры. Он увидел мужчину, который избивал лежащую на земле девушку, пытаясь стянуть с нее одежду.

Гарза тут же схватил пистолет, выбежал на улицу и спросил, что происходит. Девушка закричала: «Мне 15 лет, помогите!»

Я направил на него пистолет. Он мигом ее отпустил. Потом он бросился за ней вдогонку, а я за ним. Ей удалось убежать. Она закрылась в квартире у знакомой

Дэвид Гарзаучитель
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Полиция установила, что девушка направлялась к знакомой на автобусе, в котором ехал злоумышленник. Когда она вышла, он увязался за ней. Сейчас его разыскивают.

Ранее сообщалось, что в США женщина из штата Луизиана выхватила нож у набросившегося на нее насильника. После этого схватка продолжилась, и женщина ударила его отобранным ножом.

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      Олег Парамонов
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