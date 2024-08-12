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15:14, 12 августа 2024Мир

В Австралии предсказали Украине потерю бригад из-за одного решения

Генерал Райан: ВСУ могут лишиться целых бригад, если не покинут Курскую область

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут лишиться целых бригад и большого количества техники, если не выведут свои войска из Курской области. Об этом заявил австралийский генерал в отставке Мик Райан на своей странице в социальной сети X (бывшая Twitter).

«Украина может потерять батальоны и бригады, а также артиллерию, средства РЭБ и противовоздушной обороны, потерять которые она не может себе позволить», — отметил он.

По словам генерала, Киев может попытаться закрепиться в курском приграничье до начала переговоров с Москвой. Он назвал этот сценарий «самым рискованным», поскольку, если ВСУ не покинут регион, это приведет к разгрому украинских войск.

Президент России Владимир Путин объяснил действия Киева в Курской области желанием улучшить переговорные позиции в будущем.

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      Виктория Кондратьева
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