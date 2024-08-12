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11:20, 12 августа 2024Россия

В Белгородской области заявили о хорошо организованной эвакуации жителей приграничья

Гладков: эвакуация из трех приграничных белгородских сел хорошо организована

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Эвакуация из трех приграничных сел в Белгородской области хорошо организована. Об этом заявил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Глава встретился с начальником управления безопасности Белгородской области Евгением Воробьевым. Тот уже проехал по приграничным населенным пунктам Краснояружского района: селам Графовка и Вязовое.

По сведениям Гладкова, в селе Репяховка остались еще несколько жителей.

«Прошли по домам. Вижу, что все хорошо организовано. Самооборона и местные молодые парни оперативно реагируют на запросы: ездят по домам, общаются с людьми, помогают им выехать в пункты временного размещения», — заверил белгородский губернатор.

Ранее сообщалось, что большое число жителей Краснояружского района Белгородской области покидают свои дома из-за активности со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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