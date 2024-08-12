В Белоруссии оценили обстановку на границе с Украиной

ГПК Белоруссии: обстановка на границе с Украиной полностью контролируемая

Обстановка на границе Белоруссии с Украиной остается полностью контролируемой. Об этом официальный представитель белорусского Госпогранкомитета (ГПК) Антон Бычковский сообщил в эфире YouTube-стрима проекта «Минск-Москва».

По его словам, в настоящий момент белорусские пограничники несут службу на кордоне с Украиной в усиленном режиме, новых провокаций на границе не наблюдается.

Ранее замначальника факультета Генштаба Военной академии Белоруссии Андрей Богодель заявлял, что 9 августа Силы противовоздушной обороны республики сбили над городом Костюковичи 13 беспилотников, летевших с территории Украины.