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05:59, 12 августа 2024Мир

В Британии рассказали о решающей роли Зеленского в атаке ВСУ на Курскую область

Sunday Times: Зеленский оказывал давление на генералов ради наступления на Курск
СюжетАтаки ВСУ на Курскую область

Фото: Zhao Dingzhe / XinHua / Global Look Press

Роль Владимира Зеленского в атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область была решающей, поскольку он оказывал постоянное давление на генералов. Такое мнение в статье для Sunday Times выразил научный сотрудник Королевского объединенного института оборонных исследований Майкл Кларк.

«Его отпечатки здесь повсюду. В Киеве уже многие месяцы не секрет, что президент оказывал давление на командующих, чтобы начать летнее контрнаступление. Они колебались из-за проблем Украины с людьми и ресурсами», — пишет эксперт.

Кларк подчеркнул, что решение о наступлении на Курскую область стало самым рискованным для Зеленского за все время конфликта. По его мнению, данная операция не переломит ход противостояния и является нерациональным способом использования военных ресурсов, которые сейчас намного больше необходимы в Донбассе.

Ранее эксперт Европейского совета по международным отношениям Густав Грессель предупредил о «начале конца» из-за действий ВСУ в Курской области. По его словам, Владимир Зеленский недооценил потенциально фатальные для него последствия атаки на Курскую область.

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      Артём Верейкин
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