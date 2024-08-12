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17:47, 12 августа 2024Экономика

В России объяснили пересмотр планов по выпуску самолетов

Глава ОАК о пересмотре планов по выпуску самолетов: меняется модель аваиотрасли

Фото: Victor Lisitsyn / Globallookpress.com

Планы производства гражданских самолетов в России будут пересмотрены в связи с изменениями модели авиаотрасли, но речь не идет непосредственно о сокращении производства, заявил «Интерфаксу» гендиректор входящей в «Ростех» ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» (ОАК) Юрий Слюсарь.

«Все меняется: транспортная модель меняется и подходы к цифрам меняются. Мы — часть авиатранспортной отрасли, которая отвечает за поставки», — цитирует агентство главу ОАК, указавшего на необходимость «управлять экономикой и идти по пути сокращения затрат, снижать трудоемкость».

В пятницу «Коммерсантъ» написал, что по результатам аудита, который, как сообщалось ранее, провели по поручению правительства в гражданском дивизионе корпорации, было рекомендовано пересмотреть количественные показатели и сбалансировать «экономически оправданный спрос и планы по производству воздушных судов».

По словам Слюсаря, который отметил, что ему «статья понравилась», речь идет не о том, чтобы «что-то сократить, потому что мы не успеваем что-то сделать, а с точки зрения просто посмотреть: какого-то типа (самолетов), может быть, нужно больше, какого-то — меньше». В материале речь шла в том числе о росте себестоимости самолетов, связанном с необходимостью импортозамещения систем и комплектующих.

В рамках программы развития гражданской авиации в период до 2030 года, утвержденной два года назад, предполагалось, что поставки новых самолетов в авиакомпании начнутся в 2023 году. В начале 2024-го стало известно, что они переносятся на 2025-2026 годы.

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      Дмитрий Воронин
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