В России удивились новой «надежде Америки»

Пушков: самый бездарный вице-премьер США Харрис внезапно стала надеждой Америки

Наречение самого бездарного за последние сто лет вице-президента США Камалы Харрис новой «надеждой Америки» удивляет. Об этом написал в Telegram-канале председатель комиссии Совфеда России по информполитике Алексей Пушков, комментируя новую обложку журнала Time, на которой изображен портрет Харрис с подписью «Ее момент».

«Из самого бездарного вице-президента США за последние сто лет, которую в течение трех с половиной лет ни во что не ставили ведущие фигуры даже в самой администрации Байдена и над которой потешались СМИ, Камала Харрис вдруг — за три с половиной недели — превратилась в надежду Америки», — написал сенатор.

Он также обратил внимание, что за те три недели, что Харрис стала кандидатом на грядущих президентских выборах в США, она не дала ни одного интервью. Он предположил, что ее команда не позволяет этому случиться, поскольку «это чревато провалом».

Ранее российский политолог Павел Селезнев оценил последствия победы на выборах в США кандидата от демократов Камалы Харрис. По его словам, это выльется в последствия в виде эскалации всех мировых конфликтов в будущем.