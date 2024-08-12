В российском кардиоцентре после массового отравления перенесли операции

В кардиоцентре Сургута, где произошло массовое отравление, перенесли операции

В сургутском кардиоцентре, где накануне произошло массовое отравление, перенесли операции и закрыли пищеблок. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

Отмечается, что из-за нехватки мест медработники перенесли плановые госпитализации других пациентов. На данный момент известно, что с острой кишечной инфекцией в больнице находятся 82 человека, некоторые из них в состоянии средней тяжести.

Следователи начали проверку медицинского учреждения.

О происшествии в Ханты-Мансийском автономном округе стало известно 11 августа. Изначально сообщалось, что симптомы отравления выявили у 94 человек разных возрастов, в том числе у пожилых пациентов. По словам родственников, все сердечники ели фаршированные перцы на ужин.