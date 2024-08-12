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13:34, 12 августа 2024Путешествия

Вертолет упал на крышу роскошного отеля, загорелся и попал на видео

Daily Mail: вертолет упал на крышу отеля в Австралии и загорелся

Вертолет упал на крышу роскошного отеля Double Tree Hotel by Hilton в штате Квинсленд, Австралия, и загорелся. Инцидент попал на видео, которое опубликовал британский таблоид Daily Mail.

Уточняется, что вызов в службу экстренной помощи поступил рано утром в понедельник, 12 августа. После того, как воздушное судно врезалось в крышу отеля, и случился пожар, из здания эвакуировали до 400 человек. На размещенных в сети кадрах его крыша охвачена красным и оранжевым пламенем.

Как пишет источник, пилота спасти не удалось. Кроме того, двое отравившихся дымом гостей отеля были доставлены с больницу.

8 августа пилот вертолета Robinson R44 Raven захотел сделать селфи с вулканом на Камчатке и совершил незапланированную посадку. Во время нее воздушное судно завалилось на бок, а его лопасти сломались.

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      Алина Черненко
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