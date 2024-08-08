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13:27, 8 августа 2024Путешествия

Российский пилот захотел сделать селфи с вулканом и сломал вертолет

Пилот захотел сделать фото с вулканом на Камчатке и завалил вертолет на бок

Фото: Makary / Wikimedia

Пилот вертолета Robinson R44 Raven захотел сделать селфи с вулканом на Камчатке и завалил воздушное судно на бок. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Уточняется, что россиянин Олег К. выполнял технический рейс и незапланированно посадил вертолет рядом с вулканом Малый Семячик. Мужчина признался, что пролетал мимо и решил сфотографироваться на фоне озера в жерле вулкана. Пассажиров на борту не было, сам пилот не пострадал.

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По данным источника, во время посадки лопасти воздушного судна стоимостью 25 миллионов рублей поломались. Инцидентом заинтересовалась транспортная прокуратура, на место вылетели представители Росавиации.

Вертолет Robinson нашли у вулкана Малый Семячик утром 8 августа. Следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

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      Алина Черненко
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