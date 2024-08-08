Российский пилот захотел сделать селфи с вулканом и сломал вертолет

Пилот захотел сделать фото с вулканом на Камчатке и завалил вертолет на бок

Пилот вертолета Robinson R44 Raven захотел сделать селфи с вулканом на Камчатке и завалил воздушное судно на бок. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Уточняется, что россиянин Олег К. выполнял технический рейс и незапланированно посадил вертолет рядом с вулканом Малый Семячик. Мужчина признался, что пролетал мимо и решил сфотографироваться на фоне озера в жерле вулкана. Пассажиров на борту не было, сам пилот не пострадал.

По данным источника, во время посадки лопасти воздушного судна стоимостью 25 миллионов рублей поломались. Инцидентом заинтересовалась транспортная прокуратура, на место вылетели представители Росавиации.

Вертолет Robinson нашли у вулкана Малый Семячик утром 8 августа. Следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

