Политик Филиппо: необходимо прекратить оказывать помощь Украине из-за коррупции

Франции необходимо прекратить оказывать помощь Украине из-за коррупционного скандала в министерстве энергетики. С таким призывом выступил французский политик, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо в своем аккаунте в социальной сети X (бывший Тwitter).

«Еще один коррупционер! Подумать только, на прошлой неделе Европейский союз выписал Украине новый чек на 4,2 миллиарда евро, включая 800 миллионов, выплаченных Францией», — возмутился он.

Таким образом Филиппо отреагировал на новость о задержании заместителя министра энергетики Украины, которого поймали на получении взятки в 500 тысяч долларов. Французский политик также назвал финансирование Киева «безумием», указав, что деньги Европейского союза (ЕС) уходят на подобные схемы.

Ранее Филиппо потребовал остановить НАТО после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС). По его словам, Североатлантический альянс готов на все ради эскалации конфликта, указав, что подобные атаки являются «шагом в сторону кошмара».