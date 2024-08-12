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16:15, 12 августа 2024Мир

Во Франции призвали прекратить помощь Украине

Политик Филиппо: необходимо прекратить оказывать помощь Украине из-за коррупции

Фото: Thomas Peter / Reuters

Франции необходимо прекратить оказывать помощь Украине из-за коррупционного скандала в министерстве энергетики. С таким призывом выступил французский политик, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо в своем аккаунте в социальной сети X (бывший Тwitter).

«Еще один коррупционер! Подумать только, на прошлой неделе Европейский союз выписал Украине новый чек на 4,2 миллиарда евро, включая 800 миллионов, выплаченных Францией», — возмутился он.

Таким образом Филиппо отреагировал на новость о задержании заместителя министра энергетики Украины, которого поймали на получении взятки в 500 тысяч долларов. Французский политик также назвал финансирование Киева «безумием», указав, что деньги Европейского союза (ЕС) уходят на подобные схемы.

Ранее Филиппо потребовал остановить НАТО после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС). По его словам, Североатлантический альянс готов на все ради эскалации конфликта, указав, что подобные атаки являются «шагом в сторону кошмара».

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      Максим Габриелян
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