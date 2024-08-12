ВСУ применили в Курской области немецкий инженерный танк

Bild: ВСУ использовали в Курской области немецкий инженерный танк Wiesent

Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали в Курской области немецкий инженерный танк Wiesent на базе танка Leopard 1. Об этом заявил обозреватель Bild Юлиан Репке, пишет РБК.

Отмечается, что несколько таких машин было поставлено Киеву из Германии. Инженерные танки используются для прорыва или создания оборонных линий.

Обозреватель также раскрыл возможные сценарии движения украинских войск в российских приграничных регионах. По его мнению, наименее вероятным вариантом развития событий станет дальнейшее продвижение ВСУ в пределах Курской области.

Репке также назвал самым рискованным сценарием закрепление украинской армии на отвоеванных на данный момент территориях, поскольку в этом случае Киев может «потерять большое количество войск». Наиболее вероятным сценарием, по словам обозревателя, является суверенный вывод войск, как только российская армия перебросит крупные части своих военных к Курску.

Ранее Следственный комитет России установил, что ВСУ используют вооружение стран НАТО в Курской области. По данным СКР, украинская армия активно использует стрелковое оружие, тяжелую технику, ракетные системы залпового огня и другое вооружение, поставленное странами НАТО.