Конгрессмен Госар счел атаку ВСУ на Курскую область суицидальной, призвав к миру

Американский конгрессмен-республиканец Пол Госар в комментарии РИА Новости назвал атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область суицидальной.

«Суицидальное вторжение Украины через границу не положит конец ужасной войне, унесшей жизни сотен тысяч солдат», — считает политик. Он призвал к миру.

Ранее сообщалось, что американский президент Джо Байден отказался публично комментировать заход ВСУ на российскую территорию, несмотря на сообщения в прессе, что планирование нападения велось при его участии.

Курская область подверглась массированной атаке со стороны крупного отряда ВСУ утром 6 августа. 7 августа глава Генштаба Вооруженных сил (ВС) России Валерий Герасимов заявил, что продвижение противника вглубь России на курском направлении остановлено, однако бои продолжаются по сей день.