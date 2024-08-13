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21:49, 13 августа 2024Мир

Американский конгрессмен назвал атаку ВСУ на Курскую область суицидальной

Конгрессмен Госар счел атаку ВСУ на Курскую область суицидальной, призвав к миру

Фото: Globallookpress.com

Американский конгрессмен-республиканец Пол Госар в комментарии РИА Новости назвал атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область суицидальной.

«Суицидальное вторжение Украины через границу не положит конец ужасной войне, унесшей жизни сотен тысяч солдат», — считает политик. Он призвал к миру.

Ранее сообщалось, что американский президент Джо Байден отказался публично комментировать заход ВСУ на российскую территорию, несмотря на сообщения в прессе, что планирование нападения велось при его участии.

Курская область подверглась массированной атаке со стороны крупного отряда ВСУ утром 6 августа. 7 августа глава Генштаба Вооруженных сил (ВС) России Валерий Герасимов заявил, что продвижение противника вглубь России на курском направлении остановлено, однако бои продолжаются по сей день.

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      Марина Совина
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