Блогерша проверила семилетнюю косметику на бактерии и удивилась результату

Блогерша проверила косметическое средство семилетней давности на наличие бактерий и удивилась результату. Соответствующий ролик, набравший почти шесть миллионов просмотров, опубликован в TikTok.

Пользовательница сети с никнеймом @the_lab_life1 поделилась видео, в котором рассказала, что решила проверить палетку теней бренда Naked, купленную ею в 2017 году. Сотрудница лаборатории взяла мазок с каждого из шести оттенков теней и поместила их в две чашки Петри. Спустя сутки она проверила стекло и выяснила, что на нем нет признаков роста бактерий.

«Все девчонки дружно вздохнули с облегчением», — прокомментировал один из зрителей упомянутую публикацию. С его мнением согласились сотни других женщин, которые признались, что действительно используют косметику даже по истечении срока годности.

В июне россиянок предупредили о вреде некоторых популярных косметических средств.