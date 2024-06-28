Россиянок предупредили о вреде некоторых популярных косметических средств

Косметолог Барышева: косметические средства с витамином А могут навредить коже

При определенных условиях некоторой популярной косметикой пользоваться вредно для кожи, предупредила косметолог Елена Барышева. В комментарии «Ленте.ру» она призвала россиянок избавиться от популярных косметических средств, включая кремы с витамином А.

Барышева подчеркнула, что летом следует уделить особое внимание кремам с SPF, поскольку некоторые ингредиенты солнцезащитного крема могут принести больше вреда, чем пользы. «Обязательно следует обратить внимание на состав крема. Например, оксибензон и фтолаты негативно влияют на гормональный фон. Пальмитат, ретинол (витамин А) могут навредить коже, так как способствуют ее повреждению в солнечное время года, а метилизотиазолинон и авобензон — вызывать аллергию», — объяснила эксперт.

Все средства с перечисленными компонентами следует выкинуть и выбрать крем с SPF с физическими солнцезащитными фильтрами — оксидом цинка и диоксидом титана. Такие средства не гарантируют стопроцентной защиты, но не оказывают вредного воздействия на организм

Также, по словам Барышевой, стоит отказаться от использования некоторых очищающих средств. Их необходимо подбирать строго по типу кожи, поскольку кроме прямой функции у них есть еще одна — не нарушить естественный защитный барьер кожи.

Для очищения сухой и чувствительной кожи лица, склонной к раздражениям и покраснениям, косметолог рекомендовала кремовые очистители, гели без мыла, успокаивающие тоники не содержащие спирта, например с экстрактом ромашки.

Обладателям жирной проблемной кожи необходимо использовать пенки для глубокого очищения, гели с салициловой или гликолевой кислотой, тоники с вяжущими свойствами, например, с экстрактом гамамелиса. Однако если человек ощущает сухость и стянутость кожи после нанесения таких средств, их стоит немедленно выкинуть Елена Барышева косметолог

Для нормальной кожи, продолжила собеседница «Ленты.ру», подойдут очищающие гели или пенки с pH, близким к pH кожи, мицеллярная вода с мицеллами жирных кислот и не содержащие масел или спирта тоники.

Отдельное внимание, по словам косметолога, стоит уделять сроку годности средств. Как декоративная, так и уходовая косметика по текстуре и по запаху может выглядеть как прежде, но это не означает, что она пригодна к применению. В процессе хранения все средства окисляются, в них увеличивается количество бактерий, которые могут стать причиной возникновения раздражений, аллергии и даже инфекций на коже, поэтому по истечении срока годности их необходимо выкинуть, подытожила Барышева.

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