Экс-посол США Салливан рассказал о работе в России

Экс-посол США Джон Салливан рассказал в мемуарах о работе в России

Бывший посол США в Москве Джон Салливан опубликовал мемуары, в которых рассказал о работе в России. Выдержки из книги опубликовал «КоммерсантЪ».

Мемуары он назвал «Полночь в Москве: Мемуары с передовой войны России против Запада». В 416-страничном издании Салливан рассказывает свою биографию, в том числе период работы первым заместителем госсекретаря США.

В частности, бывший посол вспомнил свою работу в Москве. Салливан привел слова своего предшественника, нынешнего главы ЦРУ Уильяма Бернса, который заявил, что «когда он служил в Москве, у него появились седые волосы».

«Эта должность никогда не была просто приятной работой, состоящей из коктейльных вечеринок и вежливого общения с коллегами-дипломатами и чиновниками Министерства иностранных дел», — написал Салливан.

В июле 2023 года бывший посол США в России Джон Салливан прокомментировал возможность заключения мирного договора между Россией и Украиной. Он допустил, что страны заключат временное соглашение.