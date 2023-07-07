Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:34, 7 июля 2023Мир

Салливан оценил шансы на мир между Россией и Украиной

Экс-посол США Салливан допустил, что Россия и Украина заключат временное мирное соглашение
Джон Салливан

Джон Салливан. Фото: Jorge Adorno / Reuters

Бывший посол США в России Джон Салливан прокомментировал возможность заключения мирного договора между Россией и Украиной. Об этом он высказался в интервью газете Washington Post.

Салливан оценил шансы на мир между Россией и Украиной и допустил, что страны заключат временное соглашение. Он предположил, что Москва пойдет на сделку с Киевом «не сейчас, но в какой-то момент», когда решит, что результаты спецоперации позволяют это сделать.

Материалы по теме:
Не договоримся. Украина угрожает отказаться от переговоров с Россией. Насколько для нее опасно такое решение?
Не договоримся.Украина угрожает отказаться от переговоров с Россией. Насколько для нее опасно такое решение?
20 апреля 2022
НАТО получил полный контроль над безопасностью Европы. Как альянс повлияет на политику ЕС и ход конфликта на Украине?
НАТО получил полный контроль над безопасностью Европы.Как альянс повлияет на политику ЕС и ход конфликта на Украине?
18 января 2023

В том же интервью Салливан оценил вероятность применения ядерного оружия на Украине. Он посчитал такой сценарий развития событий маловероятным. По мнению экс-посла, подобные действия со стороны Москвы станут иррациональными.

Ранее британская газета The Financial Times сообщила, что Си Цзиньпин лично предостерег российского президента Владимира Путина от использования ядерного оружия на Украине. Уточняется, что разговор состоялся во время государственного визита китайского лидера в Москву в марте 2023 года.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    В США оценили вероятность применения ядерного оружия на Украине

    Телезвезда показала результат похудения на 18 килограммов снимком в купальнике

    Президент Бразилии отреагировал на назначение Анчелотти главным тренером сборной

    В Турции мужчина камнем снес многоэтажный дом

    В Совфеде порассуждали о возможных причинах изменения политики Европы

    Салливан оценил шансы на мир между Россией и Украиной

    Российского адвоката облили зеленкой и повредили сетчатку глаз

    Спрос на ремонт смартфонов в России вырос

    Зеленский обвинил Россию в трудностях со вступлением Украины в НАТО

    Европейский клуб показал форму в цветах флага России и подвергся критике фанатов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости