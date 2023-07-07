Салливан оценил шансы на мир между Россией и Украиной

Экс-посол США Салливан допустил, что Россия и Украина заключат временное мирное соглашение

Бывший посол США в России Джон Салливан прокомментировал возможность заключения мирного договора между Россией и Украиной. Об этом он высказался в интервью газете Washington Post.

Салливан оценил шансы на мир между Россией и Украиной и допустил, что страны заключат временное соглашение. Он предположил, что Москва пойдет на сделку с Киевом «не сейчас, но в какой-то момент», когда решит, что результаты спецоперации позволяют это сделать.

В том же интервью Салливан оценил вероятность применения ядерного оружия на Украине. Он посчитал такой сценарий развития событий маловероятным. По мнению экс-посла, подобные действия со стороны Москвы станут иррациональными.

Ранее британская газета The Financial Times сообщила, что Си Цзиньпин лично предостерег российского президента Владимира Путина от использования ядерного оружия на Украине. Уточняется, что разговор состоялся во время государственного визита китайского лидера в Москву в марте 2023 года.

