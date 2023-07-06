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23:54, 6 июля 2023Мир

В США оценили вероятность применения ядерного оружия на Украине

Экс-посол США Салливан назвал маловероятным применение Россией ядерного оружия на Украине
Джон Салливан

Джон Салливан. Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Бывший посол США в России Джон Салливан прокомментировал возможность использования ядерного оружия на Украине. Об этом он высказался в беседе с газетой The Washington Post.

Салливан оценил возможность применения Россией ядерного оружия на Украине и назвал ее маловероятной. Он добавил, что такие меры также не станут принимать союзники США по НАТО. По мнению экс-посла, подобные действия со стороны Москвы станут иррациональными, поскольку они не укрепят позиции российского лидера Владимира Путина в контексте спецоперации и поддержки других стран.

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«Недавно в прессе появились сообщения о предупреждениях, которые Путин получил от [председателя КНР] Си Цзиньпина по поводу применения ядерного оружия. Я могу только догадываться, что премьер-министр [Индии Нарендра] Моди думает так же», — предположил Салливан.

При этом дипломат заявил, что администрации США следует внимательно следить за ситуацией и не пропустить угрозу ядерной войны.

Ранее британская газета The Financial Times сообщила, что Си Цзиньпин лично предостерег Путина от использования ядерного оружия на Украине. Уточняется, что разговор состоялся во время государственного визита китайского лидера в Москву в марте 2023 года.

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    Марина Совина
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