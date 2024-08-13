Экс-посол США заявил о неспособности подчинить Россию

Экс-посол Салливан: США теряют рычаги давления на Россию

США теряют рычаги давления на Россию и будут неспособны ее подчинить, о чем свидетельствует конфликт на Украине. Об этом заявил бывший американский посол в Москве Джон Салливан, передает журнал Foreign policy.

«Если бы было что-то, что мы могли сделать, чтобы заставить Россию подчиниться нашей воле, мы бы это уже сделали на Украине. Чем мы им теперь будем угрожать?» — задался вопросом дипломат.

Салливан также подчеркнул, что Соединенные Штаты уже перепробовали множество вариантов оказать давление на Россию, однако они не увенчались успехом.

Ранее Салливан опубликовал мемуары, в которых рассказал о работе в России. Книгу он назвал «Полночь в Москве: Мемуары с передовой войны России против Запада». По его словам, должность посла «никогда не была просто приятной работой, состоящей из коктейльных вечеринок и вежливого общения с коллегами-дипломатами».