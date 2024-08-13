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15:54, 13 августа 2024Мир

Экс-посол США заявил о неспособности подчинить Россию

Экс-посол Салливан: США теряют рычаги давления на Россию
Джон Салливан

Джон Салливан. Фото: Максим Шеметов / Reuters

США теряют рычаги давления на Россию и будут неспособны ее подчинить, о чем свидетельствует конфликт на Украине. Об этом заявил бывший американский посол в Москве Джон Салливан, передает журнал Foreign policy.

«Если бы было что-то, что мы могли сделать, чтобы заставить Россию подчиниться нашей воле, мы бы это уже сделали на Украине. Чем мы им теперь будем угрожать?» — задался вопросом дипломат.

Салливан также подчеркнул, что Соединенные Штаты уже перепробовали множество вариантов оказать давление на Россию, однако они не увенчались успехом.

Ранее Салливан опубликовал мемуары, в которых рассказал о работе в России. Книгу он назвал «Полночь в Москве: Мемуары с передовой войны России против Запада». По его словам, должность посла «никогда не была просто приятной работой, состоящей из коктейльных вечеринок и вежливого общения с коллегами-дипломатами».

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      Максим Габриелян
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