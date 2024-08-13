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17:42, 13 августа 2024Мир

Эксперты МАГАТЭ повторно посетили ЗАЭС

Ульянов: эксперты МАГАТЭ во второй раз посетили поврежденную градирню ЗАЭС
СюжетПожары в России

Фото: Ukrainian Presidential Press Office / AP

Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) во второй раз посетили поврежденную градирню Запорожской АЭС (ЗАЭС), которая пострадала от пожара вследствие атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил в Telegram представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

«13 августа в первой половине дня экспертам МАГАТЭ повторно была предоставлена возможность посетить градирню, которая пострадала от пожара из-за атаки ВСУ», — отмечается в публикации.

Ульянов добавил, что полученной информацией после посещения ЗАЭС эксперты могут поделиться «уже сегодня вечером».

Ранее инспекторы МАГАТЭ не смогли определить причину пожара на Запорожской атомной электростанции. Отмечалось, что специалисты не обнаружили остатков покрышек или беспилотников в ходе осмотра поврежденной башни градирни ЗАЭС. В агентстве считают маловероятным, что пожар на башне градирни ЗАЭС начался у ее основания.

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      Дарья Устьянцева
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