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15:27, 13 августа 2024Силовые структуры

Экстренную госпитализацию Треповой из колонии опровергли

ФСИН опровергла госпитализацию Треповой из мордовской колонии

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Информация о госпитализации осужденной на 27 лет за теракт против военного корреспондента Владлена Татарского (настоящее имя — Максим Фомин) Дарьи Треповой (внесена в список террористов и экстремистов) из мордовской колонии в тюремную больницу не соответствует действительности. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении ФСИН России по республике Мордовия.

Трепова находится в исправительном учреждении общего режима, состояние ее здоровья удовлетворительное, в медицинской помощи она не нуждается.

12 августа сообщалось, что у нее депрессия и раскол личности. Недавно Трепова была этапирована в исправительную колонию №2 в Мордовии, но через несколько дней там ей стало плохо, поэтому осужденную поместили в тюремную больницу Мордовии.

Она совершила теракт в петербургском кафе 2 апреля 2023 года. Во время творческого вечера Татарского девушка вручила ему начиненную взрывчаткой статуэтку. После взрыва он не выжил.

25 января 2024 года 2-й Западный окружной военный суд на выездном заседании в Санкт-Петербурге признал Трепову виновной в теракте, перевозке взрывного устройства и использовании поддельных документов. Она получила максимальное для женщин в России наказание — 27 лет лишения свободы, хотя Уголовный кодекс предусматривает 25 лет. Кроме того, девушку обязали выплатить потерпевшим 16,5 миллиона рублей.

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      Любовь Ширижик
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