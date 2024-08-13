Студентка заставила мужчин платить ей просто так и заработала сотни тысяч рублей в месяц

23-летняя австралийская студентка, занимающаяся финансовым доминированием, рассказала о пристрастиях своих клиентов. Об этом пишет SBS News.

Девушка, использующая псевдоним Минки, узнала о финансовом доминировании два года назад. Его любители испытывают сексуальное возбуждение, когда просто так отдают деньги женщинам и ничего не получают взамен.

Минки помогает таким людям расставаться с деньгами и получать от этого удовольствие. По ее словам, за счет этого она может заработать десятки тысяч австралийских долларов в месяц (сотни тысяч рублей).

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Девушка обратила внимание, что разные клиенты предпочитают разные стороны этого фетиша. Одним клиентам нравится, когда их унижают. Другим хочется посмотреть, как она балует себя на их деньги. Третьи отдают ей столько, что сталкиваются с финансовыми трудностями.

Ранее сообщалось, что претендентка на звание «Мисс Шотландия» разбогатела на продаже грязных тапочек и воды из ванны. Она призналась, что любит выполнять причуды людей, это привносит в ее работу разнообразие.

