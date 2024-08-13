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22:20, 13 августа 2024Мир

В ЕС заявили о разорении Франции ради покупки вертолетов для Польши

Филиппо: ЕС разоряет Францию покупкой вертолетов США для Польши

Фото: Sergey Petrov / Global Look Press

Европейский союз (ЕС) разоряет Францию покупкой военной техники США для Польши, заявил лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо в социальной сети X.

Он прокомментировал контракт, подписанный польскими военными, о приобретении 96 американских вертолетов AH-64E Apache. «На наши деньги Польша только что купила 96 американских вертолетов!» — подчеркнул политик.

По его словам, Польша считается бенефициаром бюджета Евросоюза, а Франция выступает его крупным донором. «Разорите нас, чтобы купить американское! И кстати, продолжайте войну против России!» — добавил Филиппо.

Ранее стало известно, что польская армия планирует купить партию боевых машин пехоты Borsuk («Барсук»). В рамках первой партии военные хотят получить 159 машин. В публикации предположили, что этого хватит для оснащения двух механизированных батальонов и учебных подразделений.

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      Марина Совина
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