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19:26, 13 августа 2024Россия

Гладков оценил ситуацию в эвакуированном районе Белгородской области

Белгородский губернатор Гладков: ситуация в Краснояружском районе нормализуется

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Ситуация в эвакуированном Краснояружском районе Белгородской области уже нормализуется. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков, отвечая на вопрос местной жительницы во время прямого эфира, запись которого доступна в соцсети «ВКонтакте».

Глава российского региона выразил надежду, власти как можно быстрее смогут вернуть жителей в дома.

При этом, отвечая на вопрос жительницы поселка Красная Яруга, Гладков допустил, что его население сможет вернуться уже 14 августа. «Утром объявим об этой ситуации», — заверил он.

Ранее в связи с напряженный обстановкой власти полностью закрыли въезд в Краснояружский район Белгородской области. Мера начала действовать с 12 августа. По словам главы муниципалитета Андрея Миськова, эта мера должна обезопасить мирных жителей. По состоянию на понедельник, из района выехали 11 тысяч человек. Еще 500 остались на рабочих местах.

ЖЗЛ
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