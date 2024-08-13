Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:44, 13 августа 2024Экономика

Украина получила от Европы несколько миллиардов евро

ЕК перевела Киеву первый транш помощи из специального фонда в размере €4,2 млрд

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Европейская комиссия во вторник, 13 августа, перевела Украине первый транш макрофинансовой помощи в размере 4,2 миллиарда евро из специального фонда Евросоюза. Об этом со ссылкой на распространенное ЕК заявление пишет РИА Новости.

Премьер-министр республики Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале подтвердил получение Киевом указанной суммы. Он поблагодарил Европу за поддержку и отметил, что до конца года по этой же линии ожидается еще один транш.

Выделенные средства пойдут на социальные программы, гуманитарную сферу и другие важные бюджетные программы. Военные расходы, подчеркнул Шмыгаль, Украина финансирует за счет собственных ресурсов.

Представители государств Евросоюза в феврале приняли решение создать фонд финансовой поддержки Украины. До 2027 года Киев должен получить 50 миллиардов евро, при этом страны ЕС договорились о создании механизма и отчетности, которые помогут ежегодно согласовывать помощь Киеву.

На прошлой неделе Шмыгаль сообщил, что США передали Украине через Всемирный банк безвозмездный грант на 3,9 миллиарда долларов.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Платон Щукин
      Обсудить
      Последние новости

      Соратник Кадырова раскрыл число сдавшихся в украинский плен чеченцев под Курском

      Газонокосилки заподозрили в слежке за людьми

      Долина высказалась об инциденте с украинскими мошенниками

      Раскрыта средняя стоимость отдыха в отелях Европы в 2024 году

      Украина получила от Европы несколько миллиардов евро

      Российские пивовары рассказали о втором дыхании

      Названы две причины высоких цен на билеты из Анапы

      Аббас назвал Путину виновных в провале решения палестинского вопроса

      В ДНР рассказали о ситуации на покровском направлении

      Отец Галкина обвинил завистников в трагедии с его сыном

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше