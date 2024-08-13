Украина получила от Европы несколько миллиардов евро

ЕК перевела Киеву первый транш помощи из специального фонда в размере €4,2 млрд

Европейская комиссия во вторник, 13 августа, перевела Украине первый транш макрофинансовой помощи в размере 4,2 миллиарда евро из специального фонда Евросоюза. Об этом со ссылкой на распространенное ЕК заявление пишет РИА Новости.

Премьер-министр республики Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале подтвердил получение Киевом указанной суммы. Он поблагодарил Европу за поддержку и отметил, что до конца года по этой же линии ожидается еще один транш.

Выделенные средства пойдут на социальные программы, гуманитарную сферу и другие важные бюджетные программы. Военные расходы, подчеркнул Шмыгаль, Украина финансирует за счет собственных ресурсов.

Представители государств Евросоюза в феврале приняли решение создать фонд финансовой поддержки Украины. До 2027 года Киев должен получить 50 миллиардов евро, при этом страны ЕС договорились о создании механизма и отчетности, которые помогут ежегодно согласовывать помощь Киеву.

На прошлой неделе Шмыгаль сообщил, что США передали Украине через Всемирный банк безвозмездный грант на 3,9 миллиарда долларов.