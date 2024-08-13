Командование ВСУ «Юг» опубликовало и вскоре удалило фото F-16 с ракетами США

Воздушное командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Юг» опубликовало и вскоре удалило фото истребителей F-16 с ракетами производства США. Соответствующая публикация была сделана на странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Запись появилась на странице около 10:45 13 августа и была удалена менее чем через 10 минут. «Удачной охоты, наши соколы! Вместе к победе!» — говорилось в сообщении.

«На подвеске самолета заметны ракеты AIM-120 AMRAAM и AIM-9 Sidewinder», — отметил украинский военкор Андрей Цаплиенко в своем Telegram-канале. Данные боеприпасы являются управляемыми ракетами класса «воздух—воздух» средней и малой дальности.

Ранее cенатор США Линдси Грэм (внесен в России в список террористов и экстремистов) предложил Украине нанять вышедших на пенсию американских пилотов F-16. Он заявил, что обратится с этим вопросом к президенту США Джо Байдену.