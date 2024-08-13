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00:43, 13 августа 2024Мир

Украине предложили нанять вышедших на пенсию американских пилотов F-16

Сенатор Грэм предложил Киеву нанять вышедших на пенсию американских пилотов F-16

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Сенатор-республиканец Линдси Грэм (внесен в России в список террористов и экстремистов) предложил Украине нанять вышедших на пенсию американских пилотов F-16. Об этом сообщает «Страна.ua».

По его словам, так Киев сможет воспользоваться переданными ему истребителями в то время, пока украинские пилоты будут проходить обучение. Он заявил, что обратиться с этим вопросом к президенту США Джо Байдену.

Ранее Грэм во время визита в Киев похвалил президента Украины Владимира Зеленского за нападение ВСУ на Курскую область. «Я рад, что вы нам этого не сказали и не предупредили, но сделали. Россияне уже платят цену», — резюмировал сенатор.

12 августа экс-разведчик Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер заявил, что западные поставки истребителей F-16 не помогут ВСУ исправить их положение. По его мнению, отправка F-16 на Украину является «не более чем показательным представлением».

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      Марина Совина
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