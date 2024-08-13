Минобороны показало кадры уничтожения боевой машины ВСУ в Курской области

Минобороны показало видео с моментом уничтожения боевой бронированной машины ВСУ

Минобороны России показало кадры с моментом уничтожения боевой бронированной машины Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области. Видео оказались в распоряжении «Ленты.ру».

Технику противника выявили с помощью беспилотного летательного аппарата Zala. На кадрах видно, как по дороге передвигаются две боевые машины. В один момент из первой начинает идти дым и она съезжает в поле.

По данным оборонного ведомства, боевую машину уничтожил расчет барражирующего боеприпаса «Ланцет».

Ранее Минобороны показало видео штурма позиций военнослужащих ВСУ в приграничном районе Курской области бойцами российской группировки войск «Север». На первых кадрах видно, как российские военные движутся в сторону лесополосы на бронированном транспорте.