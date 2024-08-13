Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:50, 13 августа 2024Россия

Минобороны России показало кадры штурма позиций бойцов ВСУ в лесополосе под Курском

Минобороны России опубликовало видео штурма позиций бойцов ВСУ в Курской области

Минобороны показало видео штурма позиций военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области бойцами российской группировки войск «Север». Запись ведомство опубликовало в Telegram.

На кадрах видно, как российские военные движутся в сторону лесополосы на бронированном транспорте. Один из них после соответствующей команды на ходу открывает огонь по позициям ВСУ. Когда автомобиль останавливается, из него выходят остальные бойцы «Севера» и также начинают стрельбу.

Как уточнили в ведомстве, позиции украинских военных были обнаружены во взаимодействии с разведчиками, после чего командование приняло решение о штурме. В результате ВСУ потеряли четырех человек. Помимо этого, оказалась захвачена станция Starlink.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Константин Лысяков
      Обсудить
      Последние новости

      У россиян пригрозили отбирать дачи. Кто и почему может остаться без земли?

      Учительница обнаружила медведя в школьном кабинете

      Стиль девушки-садовницы стал модным у молодежи

      ФАС захотела ограничить цены на некоторые виды техники

      В Молдавии призвали Санду объяснить строительство новых военных объектов

      Неизвестные пытались проникнуть в квартиру Ларисы Долиной

      Минобороны России показало кадры штурма позиций бойцов ВСУ в лесополосе под Курском

      Россияне освоили сложные маршруты для путешествий в Европу

      Глава ФСБ назвал вторжение ВСУ в Курскую область террористической атакой

      В Сумской области ограничили перемещение всех граждан в приграничной зоне

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше