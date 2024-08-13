Минобороны России показало кадры штурма позиций бойцов ВСУ в лесополосе под Курском

Минобороны России опубликовало видео штурма позиций бойцов ВСУ в Курской области

Минобороны показало видео штурма позиций военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области бойцами российской группировки войск «Север». Запись ведомство опубликовало в Telegram.

На кадрах видно, как российские военные движутся в сторону лесополосы на бронированном транспорте. Один из них после соответствующей команды на ходу открывает огонь по позициям ВСУ. Когда автомобиль останавливается, из него выходят остальные бойцы «Севера» и также начинают стрельбу.

Как уточнили в ведомстве, позиции украинских военных были обнаружены во взаимодействии с разведчиками, после чего командование приняло решение о штурме. В результате ВСУ потеряли четырех человек. Помимо этого, оказалась захвачена станция Starlink.