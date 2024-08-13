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19:05, 13 августа 2024Наука и техника

Минобороны поставят ракеты для «Искандеров»

На «Армии» заключили госконтракт на поставку ракет 9М723-2ФЗ для «Искандеров»

Фото: РИА Новости

Научно-производственная корпорация «Конструкторское бюро машиностроения» поставит квазибаллистические ракеты 9М723-2ФЗ для оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Искандер» Министерству обороны России. О заключении контракта сообщает РИА Новости.

«Госконтракт в ходе форума "Армия-2024" вручил начальник Главного управления вооружения Вооруженных сил РФ генерал-полковник Анатолий Гуляев генеральному директору научно-производственной корпорации Сергею Питикову», — говорится в сообщении.

Твердотопливная одноступенчатая ракета 9М723 может нести различные боевые части весом до 480 килограммов. Боеприпас управляется на всей траектории полета при помощи аэродинамических и газодинамических рулей. Ракеты «Искандера» используют для поражения укреплений, техники и скоплений живой силы противника.

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В июле в госкорпорации «Ростех» сообщили, что ОТРК «Искандер-М» демонстрируют снайперскую точность в ходе специальной военной операции. Там отметили, что эффективной защиты от ракет комплекса нет.

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      Даниил Иринин
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